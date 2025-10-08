أخبار السعودية

عاجل.. الملك سلمان وولي العهد يرسلان رسالة شفهية لملك المغرب

إسلام عوض

قام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإرسال رسالة شفهية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ونقل الرسالة عضو مجلس الوزراء ووزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وتضمنت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى جلالة الملك محمد السادس، وتأكيد العلاقات المتينة والأخوية بين البلدين وطرق تعزيزها وتنمية هذه العلاقة في كل المجالات.

كما نقل ملك المغرب تقديره وتحياته للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، ورحب بالأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وتطرق إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المغرب والسعودية.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


