عاجل.. الملك سلمان وولي العهد يرسلان رسالة شفهية لملك المغرب

قام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإرسال رسالة شفهية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ونقل الرسالة عضو مجلس الوزراء ووزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وتضمنت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى جلالة الملك محمد السادس، وتأكيد العلاقات المتينة والأخوية بين البلدين وطرق تعزيزها وتنمية هذه العلاقة في كل المجالات.

كما نقل ملك المغرب تقديره وتحياته للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، ورحب بالأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وتطرق إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المغرب والسعودية.