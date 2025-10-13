عاجل| المستشار المالي رضا العيدروس يتصدر منصة “إكس” ومتابع: خلّوه عنكم وخلّوا نصايحه وآخر “زوجني بنتك”

تصدر الخبير المصرفي السعودي والمستشار المالي، رضا العيدروس، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا في منصة التواصل الاجتماعي “إكس” خلال الساعات الماضية بسبب تغريداته التي تلمس عقل ونفس كل خليجي بشكل عام، وكل سعودي بشكل خاص، لكن هذه المرة كان الانتقاد اللاذع لتدوينات العيدروس هو سيد الموقف، بسبب حديثه عن أسباب التأخر في الزواج.

وكتب العيدروس أمس، الأحد، تدوينة تتعلق بأسباب تأخر الزواج، مشيرا إلى أن السبب هو التركيز على الرفاهية والمظاهر، والطلبات الغير أساسية للحياة الزوجية، وليس ضعف الدخل.

وفي هذا الصدد؛ كتب صاحب الحساب الذي يدعى “سعود” تدوينة مضادة لما يتحدث فيه الخبير المصرفي رضا العيدروس «رضا العيدروس أتابع تغريداته كلها همّ ونكد و يبي الناس تعيش على الفول والعدس عشان يقنعونه إنهم مو مبذرين ولا عايشين برفاهية!».

وتابع سعود حديثه «خلّوه عنكم وخلّوا نصايحه، الحياة قصيرة وتستاهل ننبسط فيها”، ووجه سعود خطابه إلى جميع قارئي تغريدته “عيشوا بسعادة، وكونوا كرماء مع أنفسكم ومع غيركم، وساعدوا المحتاجين واستمتعو بلا تكلّف ولا تبذير، و لا تخلّون أحد يحرمكم من متعة الحياة».

أنا موافق أتزوج بنتك

وفي تغريدة أخرى للرد على الخبير المصرفي رضا العيدروس، قام “برزان” بكتابة تدوينة ساخنة بعض الشئ ومثيرة، حيث قال «رضا العيدروس اعتقد انه يعيش بعالم موازي اذا متوسط المهور عندنا ٦٠ الف اثاث من حراجج١٠ الف زواج يبي يكلف ذابيح١٥ الف و القصر فزعه، هذا عرس محفوف و مش حالك كل شيء».

وأكمل برزان «طيب تعال ي رضا العيدروس، أنا موافق أتزوج بنتك على شرع الله وسنة نبيه بشرط ترى مامعي ريال واحد ولا سكن تزوجني؟».

مختص في ايش رضا العيدروس؟

وهذه مقدمة تدوينة أخرى لصاحب الحساب “𝑨𝑩𝑫𝑼𝑳𝑳𝑨𝑯” الذي أكمل قائلا «الرجاء عدم استفزاز الناس، يعطينا الدراسة البحثية التي أجراها على المجتمع، أما نحن الأسر . فمن واقع تجربة قائمة نعايشها بشكل يومي».

وأخذ “𝑨𝑩𝑫𝑼𝑳𝑳𝑨𝑯” يذكر أسباب تأخر الزواج بالمملكة العربية السعودية:

عدم الحصول على وظيفة أو ضعف الراتب.

الغلاء في المعيشة اليومية.

المبالغة في تكاليف الزواج.

ارتفاع الايجار وعدم امتلاك سكن.

وإلى الآن الردود مستمرة على المستشار المالي رضا العيدروس، الحاصل على الماجستير في العلوم المالية، وله خبرة أكثر من 25 عاما في الشأن المصرفي.