عاجل.. المرور تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”

تدشن الإدارة العامة للمرور عبر منصة أبشر اليوم الأحد 7 من مايو 2023، خدمة المزاد الإلكتروني للوحات المميزة، حيث يمكن لراغبي الحصول على لوحات مركبات مميزة من خلال الموقع الرسمي أبشر، ومن خلال النقاط التالية سنتطرق الحديث عن كل ما يدور بأذهانكم تجاه هذا الموضوع، تابعوا معنا.

موعد انتهاء مزاد اللوحات:

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونياً من خلال منصة أبشر، وذلك في تغريده نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “المزاد سوف يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 8 مايو.