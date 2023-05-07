عاجل.. المرور تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”
تدشن الإدارة العامة للمرور عبر منصة أبشر اليوم الأحد 7 من مايو 2023، خدمة المزاد الإلكتروني للوحات المميزة، حيث يمكن لراغبي الحصول على لوحات مركبات مميزة من خلال الموقع الرسمي أبشر، ومن خلال النقاط التالية سنتطرق الحديث عن كل ما يدور بأذهانكم تجاه هذا الموضوع، تابعوا معنا.
موعد انتهاء مزاد اللوحات:
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونياً من خلال منصة أبشر، وذلك في تغريده نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “المزاد سوف يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 8 مايو.
خطوات الوصول للخدمة:
أولاً: قم بتسجيل الدخول على خدمات أبشر.
ثانياً: اختر خدمات المرور.
ثالثاً: اختر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
شروط الاشتراك بمزاد اللوحات الإلكتروني:
لابد من توافر مجموعة من الاشتراطات الهامة، والتي جاءت كالتالي:
- شرط دفع رسوم الاشتراك عن طريق التسجيل بالمزاد الإلكتروني المقدر بـ 1000 ريال سعودي.
- إذا كان الشخص المشارك في المزاد نيابة عن شخص آخر، يشترط الحصول على تفويض بالمشاركة والشراء.
- شرط تطبيق التعليمات الخاصة بالمزاد وهى تأخر المشارك في المزاد الإلكتروني لأكثر من شهر عن الحضور والاستلام يتم طرح اللوحة الخاصة به بالمزاد مرة أخرى.