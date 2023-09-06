عاجل| المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية تتمكن من القبض على مواطن لترويجه المخدرات في هذه المنطقة .. صورة

قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية بالقبض على مواطن في محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة وذلك بسبب ترويجه مادة الإمفيتامين المخدرة.

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وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، لعقوبته على ما قام بفعله داخل حدود المملكة العربية السعودية، حيث أن المملكة تهتم بهذا الجانب لتطهير البلاد منه.

في غضون ذلك تهيب الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المقيمين والمواطنين الموجودين داخل المملكة عن أي نشاطات ذات صلة بترويج أو تهريب المخدرات وتكون بسرية تامة بين الجهات الأمنية والمبلغ والمبلغ عنه، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية :

(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

(999) في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa.