عاجل| المحكمة العليا تُصدر بيان جديد بشأن هلال شهر شوال| والفلك تُعلن أول أيام العيد

أصدرت المحكمة العليا بيانًا هامًا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، بشأن تحري رؤية هلال شهر شوال المبارك، وفقًا لما تم نشره عبر صفحة وكالة الأنباء الرسمية السُّعُودية واس على تويتر اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق 27 رمضان 1443، وما تضمنه إعلان المحكمة قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن أول أيام عيد الفطر المبارك.

بيان المحكمة العليا

ودعت المحكمة العليا السُّعُودية في بيانها الجديد عموم المسلمين في كافة أنحاء المملكة، لتحري هلال شهر شوال مساء يوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، مناشدة كل من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير عمل الآتي:

إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها.

أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

أو الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لم يملك القدرة.

والفلك تعلن أول أيام العيد

كان مركز الفلك الدَّوْليّ قد أعلن قبل أيام عن أول أيام عيد الفطر المبارك في غالبية الدول العربية والإسلامية، لافتًا إلى أن العديد من الدول بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 02 أبريل، وبالتالي ستقوم بتحري هلال شوال 1443 هـ يوم السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان، أما الدول التي بدأ في شهر الصوم يوم 3 أبريل، ستقوم بتجري الرؤية يوم الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان، ومن بينها عُمان والأردن وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وغانا.

وبناءً عليه ستكون رؤية الهلال يوم السبت مستحيلة، بسبب غروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروبها، وبالتالي سيتم اكتمال عدة رمضان 30 يومًا، ليكون يوم الإثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو الأمر ذاته لغالبية الدول التي ستتحرى يوم الأحد، لاسيما وأن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا ما حولها، باستثناء الهند وباكستان وبنجلاديش المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 مايو فيها