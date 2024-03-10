عاجل| الديوان الملكي يعلن قرار المحكمة العليا بموعد أول أيام شهر رمضان في المملكة العربية السعودية

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية اسعودية أمس السبت في بيان لها إلى تحري رؤية شهر رمضان الكريم، ونادت الجميع بإبلاغ أقرب محكمة حين رؤية الهلال بالمناظير أو بالعين المجردة، وذلك عند رؤية الهلال مساء الأحد الموافق 29 شعبان والذي يوافق 10 مارس الحالي، ويجب على كل من رأى الهلال أن يسجل شهادته بشأن رؤية الهلال، مع احتساب الأجر والثواب عند الله.

عاجل| المحكمة العليا تعلن موعد أول أيام شهر رمضان في المملكة العربية السعودية

العليا تعلن أول أيام شهر رمضان

ومنذ قليل أعلن الديوان الملكي قرار المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أنها تأكد لديها رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأحد، وعليه فإن بداية أول شهر رمضان هو غداً الإثنين 11 مارس الجاري 2024، وذلك عملاً بقول النبي عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

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وبهذا فإن الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان وافقت الحسابات الفلكية، وكان خالد الزعاق الخبير الفلكي، قد أكد قبل أيام أن هلال شهر رمضان سيولد ظهر الأحد 10 مارس، وسوف يمكث الهلال في سماء المملكة العربية السعودية لمدة 15 دقيقة بعد الغروب، وهذا ما تأكد اليوم بالرؤية الشرعية، وكل عام وأنتم بخير.