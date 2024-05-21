أخبار السعودية

عاجل.. القبض على سعودي لترويجه 54 ألف قرص من الأمفيتامين المخدر

أحمد علي

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية القبض على مواطن سعودي بالعاصمة الرياض لترويجه كمية كبيرة من مادة الأمفيتامين المخدرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت المديرية العامة ببلاد الحرمين الشريفين بأن المواطن السعودي الذي تم إلقاء القبض عليه كان يروج 54,000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن نجحت في إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية ضده، بالإضافة إلى إحالته للنيابة العامة السعودية.

وشددت الجهات الأمنية بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر لديه معلومات من المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ووضعت المديرية العامة للأمن السعودي عدة أرقام، حيث جلء الاتصال بالأرقام “911” ) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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عن الكاتب:
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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