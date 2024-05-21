عاجل.. الطيران السعودي يشتري 105 طائرة في صفقة تاريخية

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن شراء 105 طائرة من شركة إيرباص، والتي تعد تاريخية، بعدما تم وصفها بأنها أكبر صفقة في تاريح الطيران السعودي.

وأكدت الشركة السعودية في بيان رسمي لها عن أن المجموعة السعودية قامت بالإعلان عن أكبر صفقة طائرات في تاريخ الطيران السعودي مع شركة إيرباص.

وأوضحت أن هذه هذه الاتفاقية التاريخية تتضمن 105 طائرات مؤكدة”، في اليوم الأول من منتدى لمستقبل الطيران منعقد في الرياض.

https://twitter.com/akhbar/status/1792576162067341776?t=8X4MMd47kNEVzCjm5eKoiQ&s=19