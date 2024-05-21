عاجل.. الطيران السعودي يشتري 105 طائرة في صفقة تاريخية
كشفت الخطوط الجوية السعودية عن شراء 105 طائرة من شركة إيرباص، والتي تعد تاريخية، بعدما تم وصفها بأنها أكبر صفقة في تاريح الطيران السعودي.
وأكدت الشركة السعودية في بيان رسمي لها عن أن المجموعة السعودية قامت بالإعلان عن أكبر صفقة طائرات في تاريخ الطيران السعودي مع شركة إيرباص.
وأوضحت أن هذه هذه الاتفاقية التاريخية تتضمن 105 طائرات مؤكدة”، في اليوم الأول من منتدى لمستقبل الطيران منعقد في الرياض.
https://twitter.com/akhbar/status/1792576162067341776?t=8X4MMd47kNEVzCjm5eKoiQ&s=19
وقُدرت الصفقة التي قام بإبرامها الطيران السعودي بقيمة 19 مليار دولار، حيث أوضحت المجموعة السعودية بإن هذه الطلبية تعتبر لحظة مهمة وفارقة في صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية.
وأشارت الخطوط السعودية إلى أنها ستتلقى 54 طائرة من طراز ايه 321 نيو.
بينما ستتلقى فلاي اديل للرحلات منخفضة التكلفة 12 طائرة من طراز ايه 320 نيو و39 طائرة من طراز ايه 321 نيو.