عاجل الضمان الاجتماعي اليوم يبدأ إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للمؤهلين هذا الشهر 1444

إن التساؤل خلال هذه الفترة عن ميعاد الصرف للضمان، إذ أنه عادة ما يصرف مع ابتداء كل شهر ميلادي، وبالتالي فإننا على وشك صرفه، كما أن الأشخاص يتساءلون عن قيمة الراتب للضمان بهذا الشهر، وهل أنه يحتوي على زيادة مثل الشهر الماضي أم لا، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر وأهم المعلومات والتفاصيل الخاصة بذلك.

إيداع رواتب الضمان لهذا الشهر

وزارة الموارد البشرية أعلنت بدء إيداع رواتب الضمان وفقاً للمحدد من الوزارة لأنه تصرف المعاشات مع ابتداء كل شهر ميلادي، ولكنه في بعض الأشهر قد يزيد ميعاد الصرف يوماً أو يتأخر يوماً، فإن زاد ميعاد الصرف إذا الصرف كان السبت وتم تأخيره للأحد، وإن تقدم فإن هذا الأمر يدل على أن ميعاد الصرف كان الجمعة، وتم تقديمه للخميس، وبالنسبة لميعاد صرف الضمان عن شهر أغسطس يكون الأول من الشهر، الذي يوافق ثلاثة محرم، وبالتالي فهو لم يتبقى سوى يوم وتصرف رواتب الضمان.

هل توجد زيادة في رواتب الضمان لهذا الشهر؟

إن مواطني المملكة السعودية يتساءلون هل أن راتب الضمان سيكون به زيادة لهذا الشهر، وفقاً للدعم الذي صرح به خادم الحرمين، ولكن الإجابة على هذا السؤال بأن زيادة الضمان كانت لمدة شهراً واحداً فقط، ولن يكون هناك زيادة في أي شهور أخرى، أما عن الزيادة المستمرة فهي لأصحاب دعم حساب المواطن ودعم المواشي، إذ أنه يستمر لهم ستة أشهر فقط، ثم يتم إلغائه أيضاً.

بأي ساعة ينزل راتب الضمان؟

إن المعاشات الخاصة بالضمان تستغرق وقت حوالي ست ساعات أو ثمان ساعات، من وقت إرسال الرسالة للمواطنين حتى يتم وضعها بالحسابات وتجهيزها على الاستلام، فإن وصلت إليك رسالة ظهراً يمكنك أن تتوجه لماكينة الصرف الآلي بالعشاء وتتحقق من تواجد الراتب.

الاستعلام عن الضمان

بإمكانك أن تتحقق من تواجد الراتب أو تنظر في حالة الأهلية، فبإمكانك أن تقوم بذلك بكل سهولة، وهذا من خلال الرابط الذي تم وضعه للاستعلام، وإليكم طريقة الاستعلام الصحيحة وهي كالآتي: