عاجل/ الضمان الاجتماعي إيداع معاشات شهر محرم 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإبداع معاشات شهر محرم 1443 للمستفيدين والمستفيدات من نظام الضمان الاجتماعي لتحسين الظروف المعيشية بشكل مباشر في حساباتهم البنكية صباح اليوم الثلاثاء واشتمل المعاش على المعاش الأساسي المقرر من قبل الوزارة بحسب الحالات وأحوالهم المعيشية والمساعدات النقدية من أجل الغذاء والمساعدات من أجل تسديد فواتير الكهرباء.

ما هو معاش التضامن الاجتماعي؟

معاش الضمان هو عبارة عن صرف مخصصات مالية شهرية للمستفيدين بحسب شروط المساعدات المذكورة مع التسجيل الجديد في معاشات الضمان الاجتماعي، يدفع البرنامج المساعدات الشهرية من أموال الزكاة ويقتصر على السعوديين المقيمين داخل المملكة إقامة دائمة يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي الجنسية أو أرملته ولها أطفال من أب سعودي.

من هم المستفيدون من برنامج معاش الضمان الاجتماعي؟

وكذلك يستفيد أبناء الأرملة السعودية من زوجها غير سعودي الجنسية وكذلك يستفيد من معاش البرنامج الأرامل وذي الإعاقة الجسدية ، والأيتام ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات جنسيه سعودية ولهم بطاقات تنقل، من بلغ سن الشيخوخة للذكر أو الأنثي، العاجز عن العمل سواء عجز مؤقت أو عجز دائم ، الأسر الغير معولة مثال المطلقة ولها أبناء ، المهجورة ، أسرة الأب المفقود أو الغائب، أسرة الأب المدمن على المخدرات، المعلقة، زوجه المدمن على المخدرات الأيتام يتيم الأب أو يتيم الأم أو يتيم الأبوين .