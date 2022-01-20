عاجل| الصحة تعلن زيادة جديدة في أعداد إصابات كورونا اليوم الخميس 20 يناير

إسلام عوض

أعلنت وزارة الصحة السعودية منذ قليل عن تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولوحظ في التقرير الرسمي ارتفاع منحنى الإصابات بشكل ملحوظ، لتلامس إصابات اليوم الـ6000 حالة، وتأتي هذه الزيادة في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون، والذي تعاني منه العديد من الدول الآن.

عاجل| الصحة تعلن زيادة جديدة في أعداد إصابات كورونا اليوم الخميس 20 يناير

التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية حول إصابات كورونا

وحول تقرير وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 20 يناير 2022 فقد جاء وفق ما يلي.

  • أعداد إصابات كورونا اليوم الخميس وخلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة سجلت 5591 حالة.
  • إجمالي أعداد المصابين منذ دخول فيروس كورونا للمكة وحتى اليوم 638327 حالة.
  • أما حالات التعافي اليوم الخميس فسجلت 5238 حالة تعافي جديدة.
  • وبلغت إجمالي الحالات المتعافية منذ بداية الأزمة وحتى اليوم نحو 584050 حالة.
  • أما حالات الوفاة الخميس “حالتين”.
  • إجمالي الحالات المتوفية حتى الآن 8914 حالة.
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عاجل| الصحة تعلن زيادة جديدة في أعداد إصابات كورونا اليوم الخميس 20 يناير 1 20/1/2022 - 11:47 ص

  • الحالات الحرجة اليوم 540 حالة.
  • إجمالي جرعات اللقاح التي تلقاها المواطنين والمقيمين حتى اليوم 54596890 جرعة لقاح.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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