عاجل| الصحة تعلن زيادة جديدة في أعداد إصابات كورونا اليوم الخميس 20 يناير

أعلنت وزارة الصحة السعودية منذ قليل عن تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولوحظ في التقرير الرسمي ارتفاع منحنى الإصابات بشكل ملحوظ، لتلامس إصابات اليوم الـ6000 حالة، وتأتي هذه الزيادة في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون، والذي تعاني منه العديد من الدول الآن.

التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية حول إصابات كورونا

وحول تقرير وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 20 يناير 2022 فقد جاء وفق ما يلي.

أعداد إصابات كورونا اليوم الخميس وخلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة سجلت 5591 حالة.

إجمالي أعداد المصابين منذ دخول فيروس كورونا للمكة وحتى اليوم 638327 حالة.

أما حالات التعافي اليوم الخميس فسجلت 5238 حالة تعافي جديدة.

وبلغت إجمالي الحالات المتعافية منذ بداية الأزمة وحتى اليوم نحو 584050 حالة.

أما حالات الوفاة الخميس “حالتين”.

إجمالي الحالات المتوفية حتى الآن 8914 حالة.

الحالات الحرجة اليوم 540 حالة.

إجمالي جرعات اللقاح التي تلقاها المواطنين والمقيمين حتى اليوم 54596890 جرعة لقاح.

قد يهمك أيضاً: