عاجل| الصحة تعلن انخفاض جديد بإصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي 

إسلام عوض

أعلنت وزارة الصحة السعودية منذ قليل عن تقريرها اليومي ليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من يناير الجاري، ووفق التقرير الرسمي فإن أعداد الإصابات تشهد انخفاضاً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي، فمنذ الجمعة الماضي ومنحنى الإصابات في تراجع مستمر، ونأمل في الإستمرار على هذا النهج حتى تمر تلك الموجة على خير إن شاء الله.

عاجل| الصحة تعلن انخفاض جديد بإصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي

انخفاض منحنى إصابات كورونا بالسعودية

ففق يوم الجمعة الماضية كانت أعداد الإصابات 4882 حالة، وانخفضت الأعداد أمس السبت إلى 4608 حالة، واليوم الأحد ولله الحمد انخفضت الإصابات اليومية إلى 4535 حالة، وجاء تفصيل التقرير اليومي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وفق ما يلي.

أعداد الإصابات بكورونا اليوم 23 يناير 4535 حالة
إجمالي إصابات كورونا بالمملكة حتى اليوم 652354 حالة
حالات التعافي اليوم الأحد 5072 حالة
إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 599834 حالة
حالات الوفاة الأحد حالتين
إجمالي الوفيات بكورونا 8920 حالة
الحالات الحرجة اليوم 655 حالة
جرعات اللقاح التي تلقاها المواطنون حتى الآن 55226399 جرعة لقاح
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التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية بشأن عدد إصابات الكورونا في السعودية

عاجل| الصحة تعلن انخفاض جديد بإصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي  1 23/1/2022 - 11:57 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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