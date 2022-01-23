عاجل| الصحة تعلن انخفاض جديد بإصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي 

أعلنت وزارة الصحة السعودية منذ قليل عن تقريرها اليومي ليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من يناير الجاري، ووفق التقرير الرسمي فإن أعداد الإصابات تشهد انخفاضاً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي، فمنذ الجمعة الماضي ومنحنى الإصابات في تراجع مستمر، ونأمل في الإستمرار على هذا النهج حتى تمر تلك الموجة على خير إن شاء الله.

انخفاض منحنى إصابات كورونا بالسعودية

ففق يوم الجمعة الماضية كانت أعداد الإصابات 4882 حالة، وانخفضت الأعداد أمس السبت إلى 4608 حالة، واليوم الأحد ولله الحمد انخفضت الإصابات اليومية إلى 4535 حالة، وجاء تفصيل التقرير اليومي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وفق ما يلي.

أعداد الإصابات بكورونا اليوم 23 يناير 4535 حالة إجمالي إصابات كورونا بالمملكة حتى اليوم 652354 حالة حالات التعافي اليوم الأحد 5072 حالة إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 599834 حالة حالات الوفاة الأحد حالتين إجمالي الوفيات بكورونا 8920 حالة الحالات الحرجة اليوم 655 حالة جرعات اللقاح التي تلقاها المواطنون حتى الآن 55226399 جرعة لقاح

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