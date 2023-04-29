الصحة السعودية تعلن ارتفاع كبير ومفاجئ في أعداد الإصابات الجديدة بآخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن تقريرها اليومي حول أعداد الإصابات الجديدة خلال الآربع وعشرين ساعة الأخيرة، ولوحظ في تقرير الصحة ارتفاع كبير في الإصابات مقارنةً بأعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية.

تقرير وزارة الصحة السعودية عن آخر 24 ساعة

وربما تكون هذه الزيادة الأخيرة ناتجة عن الإزدحام والزيارات الكثيرة خلال الأيام الماضية بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي يكثر فيه المهنئون ومبادلة السلام والقبلات للأهل والأحباب، ولذا وجب الحذر وأخذ الإحتياطات اللازمة.

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وأشارت وزارة الصحة في آخر تقرير لها، إلى أن أعداد المصابين بلغت نحو 235 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، وبهذا تصل إجمالي الإصابات منذ بداية هذا الوباء إلى الآن لنحو 840.200 حالة مؤكدة.

أما أعداد التعافي فبلغت نحو 130 حالة خلال الساعات الأخيرة، لتبلغ إجمالي الحالات المتعافية إلى 826.851 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، وبلغت إجمالي الوفيات نحو 9.642 حالة، كما أن الحالات النشطة 3.707 حالة، وعدد جرعات اللقاح نحو 69.522.944 حالة.