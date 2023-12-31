عاجل.. السعوديون أكثر الشعوب تفاؤلاً بالعام الجديد 2024

أظهر استطلاع حديث أجرته شركة “جلوبال ريسيرش” أن السعوديين هم أكثر الشعوب على مستوى العالم تفاؤلاً بالعام الجديد 2024، حيث بلغت نسبة التفاؤل لديهم 82%.

وجاء في نتائج الاستطلاع أن السعوديين متفائلون بمستقبلهم الشخصي والاقتصادي والمجتمعي، ويتوقعون أن يكون عام 2024 عامًا من النمو والازدهار.

عاجل.. مؤشر جالوب الدولي: السعوديون هم أكثر الشعوب على مستوى العالم تفاؤلاً بالعام الجديد 2024 بنسبة بلغت 82%. – pic.twitter.com/garLNBpMyf — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 29, 2023

وأوضح الاستطلاع أن السعوديين متفائلون بمستقبلهم الشخصي بشكل خاص، حيث يتوقع 75% منهم أن ترتفع رواتبهم في عام 2024، ويتوقع 70% منهم أن يحصلوا على ترقية.

كما أن السعوديين متفائلون بمستقبل الاقتصاد السعودي، حيث يتوقع 80% منهم أن ينمو الاقتصاد السعودي في عام 2024، ويتوقع 75% منهم أن تنخفض البطالة.

وأخيرًا، فإن السعوديين متفائلون بمستقبل المجتمع السعودي، حيث يتوقع 85% منهم أن تشهد المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في عام 2024.

ويأتي هذا التفاؤل السعودي في ظل مجموعة من العوامل، منها:

النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

التقدم الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال التنمية الاجتماعية.

ويتوقع أن يستمر هذا التفاؤل السعودي في عام 2024، حيث تمضي المملكة العربية السعودية في مسيرتها نحو التنمية والازدهار.