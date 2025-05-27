عاجل.. السعودية والكويت يعلنان عن اكتشاف ضخم يعزز مكانة البلدين في إمداد العالم بالطاقة

قامت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت الشقيقة بالإعلان عن اكتشاف بترولي جديد بحقل شمال الوفرة وارة – برقان، وذلك شمال حقل الوفرة ومكان تدفق البترول بمكمن وارة بالبئر، وذلك بمعدل يتعدى الـ500 برميل يومياً وبدرجة كثافة ممتازة.

كما أن هذا الإكتشاف هو الأول من نوعه منذ لحظة استئناف الإنتاج بالمنطقة المقسومة والمغمورة ، ويعمل هذا الإكتشاف على تعزيز مكانة كل من الكويت والسعودية، واستمرار البلدين في مد العالم بالطاقة، كما أن الإكتشاف يدل على قدرة البلدين الفائقة في الإنتاج والتنقيب.

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وجاء نص الإعلان الذي أعلنته المملكة العربية السعودية وفق ما يلي.

تعلن حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أن عمليات الوفرة المشتركة تمكنت -بفضل الله-، من اكتشاف بترولي جديد لحقل (شمال الوفرة وارة – برقان)، الذي يقع على بعد (5 كم) شمال حقل الوفرة، حيث تدفق البترول من مكمن (وارة) في البئر شمال الوفرة (وارة برقان – 1) بمعدل كميات تجاوزت (500) برميل يوميًّا وبدرجة كثافة نوعية (26-27 API).

ويعد هذا الاكتشاف الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام (2020م)، كما يعد ذا أهمية عالية؛ نظرًا لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج”.