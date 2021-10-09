عاجل| “السعودية” هجوم بطائرة مفخخة على مطار الملك عبدالله وأعداد الإصابات بالهجوم الإرهابي

بواسطة إسلام عوض

أصدر تحالف دعم الشرعية باليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية بياناً منذ قليل، أعلن فيه عن تفاصيل الهجوم الإرهابي الآثم على مطار الملك عبد الله بطائرة مسيرة ومفخخة، وأكد العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف على أن هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية على المطار أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المسافرين والمدنيين العاملين بالمطار.

عاجل| "السعودية" هجوم بطائرة مفخخة على مطار الملك عبدالله وأعداد الإصابات بالهجوم الإرهابي

هجوم بطائرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بالسعودية

عاجل| "السعودية" هجوم بطائرة مفخخة على مطار الملك عبدالله وأعداد الإصابات بالهجوم الإرهابي 1 9/10/2021 - 7:15 ص

ووفق بيان التحالف فإن أعداد الإصابات نتيجة الهجوم الإرهابي بلغت نحو 10 إصابات وجميعهم من المدنيين بعضهم من المسافرين والبعض الآخر من العاملين بالمطار، حيث تم تسجيل إصابة 6 أشخاص من المسافرين وعاملين سعوديين، بالإضافة إلى 4 عاملين آخرين، ثلاثة منهم من بنجلاديش وواحد من السودان.

عاجل| "السعودية" هجوم بطائرة مفخخة على مطار الملك عبدالله وأعداد الإصابات بالهجوم الإرهابي 2 9/10/2021 - 7:15 ص

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وأضاف بيان تحالف دعم الشرعية باليمن أن الهجوم على مطار الملك عبد الله أدى إلى وقوع أضرار مادية وصفت بالبسيطة، كما أدى الهجوم إلى تهشيم واجهات المطار الزجاجية، وتأتي هذه العملية الإرهابية استمراراً لنهج المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين، وذلك مخالفةً للأعراف الإنسانية والقانون الدولي.

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كما أعلن متحدث قوات التحالف عن اعتراض طائرة مففخة ثانية كانت تستهدف المطار أيضاً، مؤكداً أنه تم تدميرها قبل إصابة أهدافها، وأكد المالكي أن قواته ما زالت تمارس سياسية ضبط النفس.

عاجل| "السعودية" هجوم بطائرة مفخخة على مطار الملك عبدالله وأعداد الإصابات بالهجوم الإرهابي 3 9/10/2021 - 7:15 ص



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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