عاجل| “السعودية” هجوم بطائرة مفخخة على مطار الملك عبدالله وأعداد الإصابات بالهجوم الإرهابي

أصدر تحالف دعم الشرعية باليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية بياناً منذ قليل، أعلن فيه عن تفاصيل الهجوم الإرهابي الآثم على مطار الملك عبد الله بطائرة مسيرة ومفخخة، وأكد العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف على أن هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية على المطار أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المسافرين والمدنيين العاملين بالمطار.

هجوم بطائرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بالسعودية

ووفق بيان التحالف فإن أعداد الإصابات نتيجة الهجوم الإرهابي بلغت نحو 10 إصابات وجميعهم من المدنيين بعضهم من المسافرين والبعض الآخر من العاملين بالمطار، حيث تم تسجيل إصابة 6 أشخاص من المسافرين وعاملين سعوديين، بالإضافة إلى 4 عاملين آخرين، ثلاثة منهم من بنجلاديش وواحد من السودان.

وأضاف بيان تحالف دعم الشرعية باليمن أن الهجوم على مطار الملك عبد الله أدى إلى وقوع أضرار مادية وصفت بالبسيطة، كما أدى الهجوم إلى تهشيم واجهات المطار الزجاجية، وتأتي هذه العملية الإرهابية استمراراً لنهج المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين، وذلك مخالفةً للأعراف الإنسانية والقانون الدولي.

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كما أعلن متحدث قوات التحالف عن اعتراض طائرة مففخة ثانية كانت تستهدف المطار أيضاً، مؤكداً أنه تم تدميرها قبل إصابة أهدافها، وأكد المالكي أن قواته ما زالت تمارس سياسية ضبط النفس.