عاجل| السعودية: غرامة نصف مليون ريال على القادمين المخالفين لقرار الإفصاح الوبائي

بواسطة محمد فوزي

في إطار الترتيبات والإجراءات المنظمة لحركة العودة الكلية أمام الطيران المدني وعودة جميع المقيمين ، وفتح استقبال جميع الوافدين إلى المملكة، تماشيًا مع قرار الداخلية والصحة بعد استكشاف الحالة الوبائية لكورونا، أصدرت النيابة العامة، قرارًا جديدًا يخص المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول المختلفة وجميع الموانئ، ضمن الشروط المقررة للاستقبال الاحترازي بشأن الدول الموبوءة التي تمنع زيارتها.

عاجل| السعودية تقرر غرامة نصف مليون ريال على القادمين المخالفين لقرار الإفصاح الوبائي

تغريم المتكتمين على زيارة الدول الموبوءة

وحمل قرار النيابة العامة، معاقبة القادمين المتكتمين عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي وباء كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، محذرة بأن عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك تترتب عليه المُساءلة الجزائية المشددة، وبناءً عليه يعاقب المخالف بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، بالإضافة إلى تحمله أو تحمل مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن مخالفته، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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وتُحال للنيابة في حالة واحدة

وحمل البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على تويتر، أنه في حالة إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل إجرامي فتحال القضية إليها مع المتهم تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، في الوقت الذي قررت فيه السلطات منع مواطنيها المتكتمين عن زيارة الدول الموبوءة أيضًا بشكل متعمد، بالمنع من السفر للخارج لمدة 3 سنوات متتالية، وذلك حفاظًا على منع وصول السلالات المتحورة للمملكة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر