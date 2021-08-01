عاجل| السعودية: غرامة نصف مليون ريال على القادمين المخالفين لقرار الإفصاح الوبائي

في إطار الترتيبات والإجراءات المنظمة لحركة العودة الكلية أمام الطيران المدني وعودة جميع المقيمين ، وفتح استقبال جميع الوافدين إلى المملكة، تماشيًا مع قرار الداخلية والصحة بعد استكشاف الحالة الوبائية لكورونا، أصدرت النيابة العامة، قرارًا جديدًا يخص المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول المختلفة وجميع الموانئ، ضمن الشروط المقررة للاستقبال الاحترازي بشأن الدول الموبوءة التي تمنع زيارتها.

تغريم المتكتمين على زيارة الدول الموبوءة

وحمل قرار النيابة العامة، معاقبة القادمين المتكتمين عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي وباء كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، محذرة بأن عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك تترتب عليه المُساءلة الجزائية المشددة، وبناءً عليه يعاقب المخالف بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، بالإضافة إلى تحمله أو تحمل مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن مخالفته، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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#النيابة_العامة

يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، وتعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة pic.twitter.com/UoHXs9fJwi — النيابة العامة (@bip_ksa) August 1, 2021

وتُحال للنيابة في حالة واحدة

وحمل البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على تويتر، أنه في حالة إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل إجرامي فتحال القضية إليها مع المتهم تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، في الوقت الذي قررت فيه السلطات منع مواطنيها المتكتمين عن زيارة الدول الموبوءة أيضًا بشكل متعمد، بالمنع من السفر للخارج لمدة 3 سنوات متتالية، وذلك حفاظًا على منع وصول السلالات المتحورة للمملكة.