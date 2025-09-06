عاجل.. السعودية تعلن دعمها الكامل لمصر وتدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو اليوم

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً قبل قليل، أدانت فيه بأشد العبارات تصريحات نتنياهو اليوم حول تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأرضهم عبر معبر رفع المصري، كما أدانت المملكة استمرار التجويع والحصار لفرض عملية التهجير، الأمر الذي يعد انتهاكاً كاملاً وواضحاً لجميع القوانين والمبادئ الدولية.

بيان وزارة الخارجية السعودية حول تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

ورفضت المملكة بشكل واضح أي عملية تهجير لسكان غزة وأكدت على دعمها الكامل لمصر ضد التصريحات الغير مسؤولة التي صدرت عن نتنياهو اليوم، وشددت المملكة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية تضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن هذا الأمر هو الطريق الوحيد لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وجاء نص بيان وزارة الخارجية السعودية وفق ما يلي.