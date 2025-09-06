أخبار السعودية

عاجل.. السعودية تعلن دعمها الكامل لمصر وتدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو اليوم

سيد عطية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً قبل قليل، أدانت فيه بأشد العبارات تصريحات نتنياهو اليوم حول تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأرضهم عبر معبر رفع المصري، كما أدانت المملكة استمرار التجويع والحصار لفرض عملية التهجير، الأمر الذي يعد انتهاكاً كاملاً وواضحاً لجميع القوانين والمبادئ الدولية.

عاجل.. السعودية تعلن دعمها الكامل لمصر وتدين في بيان رسمي تصريحات نتنياهو اليوم

بيان وزارة الخارجية السعودية حول تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

ورفضت المملكة بشكل واضح أي عملية تهجير لسكان غزة وأكدت على دعمها الكامل لمصر ضد التصريحات الغير مسؤولة التي صدرت عن نتنياهو اليوم، وشددت المملكة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية تضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن هذا الأمر هو الطريق الوحيد لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وجاء نص بيان وزارة الخارجية السعودية وفق ما يلي.

تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد.

وتشدد المملكة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ورفضها لأي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مسوغاته، مجددةً مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، مشددةً على ضرورة وضع حد فوري لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

