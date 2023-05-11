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عاجل| السعودية تعلن تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين رسميا

عصام إسماعيل

في إطار جهود المملكة العربية السُّعُودية والمساهمة الإنسانية تجاه الشعب السوداني يتم إنفاذ التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وقامت المديرية العامة للجوازات بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة و الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وتم إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أفراد) لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم، لهذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية مميزات خدمة تمديد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وكيفية الاستفادة من هذه الخدمة.

مميزات خدمة تمديد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

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عاجل| السعودية تعلن تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين رسميا
تأشيرة
  • تتيح هذه الخدمة لأهل المعتمرين أو المعارف من المقيمين أو المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة عائلية أو شخصية وفقاً لشروط معلنة على منصة ابشر absher.sa.
  • أمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين.
  • أَعْفَى من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذالك المعتمرين الذي يجدون صعوبة في العودة في الظروف الصعبة الراهنة، ونذكركم برابط تجديد الإقامة السعودية.

خطوات الاستفادة من خدمة تمديد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

يمكن الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة السُّعُودية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • يتم الدخول على منصة أبشر.
  • اختر قسم تأشيرة الزيارة.
  • اختر خدمة طلب استضافة المعتمرين السودانيين.
  • أرفق صور من جواز السفر بالإضافة إلى صورة من تأشيرة القدوم.
  • في خانة الوصف (شرح موجز عن الطلب).
  • يجب تقديم الطلب من حساب الشخص المستضيف للمعتمر، إليكم رابط شروط تجديد الإقامة السعودية.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عن إعلان السُّعُودية تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وإطلاق خدمة استضافتهم على منصة ابشر.

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عصام إسماعيل

المهنة: مهندس مهتم جدا بكل برامج تطوير الذات وأعشق البرامج الرياضية بحب القراءة وكتابة المقالات.

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