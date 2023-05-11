عاجل| السعودية تعلن تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين رسميا

في إطار جهود المملكة العربية السُّعُودية والمساهمة الإنسانية تجاه الشعب السوداني يتم إنفاذ التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وقامت المديرية العامة للجوازات بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة و الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وتم إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أفراد) لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم، لهذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية مميزات خدمة تمديد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وكيفية الاستفادة من هذه الخدمة.

مميزات خدمة تمديد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

تتيح هذه الخدمة لأهل المعتمرين أو المعارف من المقيمين أو المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة عائلية أو شخصية وفقاً لشروط معلنة على منصة ابشر absher.sa.

أمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين.

أَعْفَى من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذالك المعتمرين الذي يجدون صعوبة في العودة في الظروف الصعبة الراهنة، ونذكركم برابط تجديد الإقامة السعودية.

تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة وإطلاق خدمة استضافتهم عبر منصة أبشر.#الجوازات_السعوديةhttps://t.co/6s01yNqo5R pic.twitter.com/KGnO44fwAL — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 11, 2023

خطوات الاستفادة من خدمة تمديد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين

يمكن الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة السُّعُودية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على منصة أبشر.

اختر قسم تأشيرة الزيارة.

اختر خدمة طلب استضافة المعتمرين السودانيين.

أرفق صور من جواز السفر بالإضافة إلى صورة من تأشيرة القدوم.

في خانة الوصف (شرح موجز عن الطلب).

يجب تقديم الطلب من حساب الشخص المستضيف للمعتمر، إليكم رابط شروط تجديد الإقامة السعودية.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عن إعلان السُّعُودية تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وإطلاق خدمة استضافتهم على منصة ابشر.