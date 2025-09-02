عاجل “حالتهم حرجة”.. السعودية تنقل 3 مواطنين سعوديين من الكويت إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي

أعلنت السفارة السعودية في دولة الكويت منذ قليل عن متابعتها المستمرة للحالة الصحية لثلاث مواطنين سعوديين متواجدين بدولة الكويت، وذلك بعد تعرضهم لعارض صحي حرج، وأكدت سفارة المملكة بالكويت على إرسالها لطائرة إخلاء طبي لنقلهم إلى الأراضي السعودية لاستكمال علاجهم.

بيان السفارة السعودية في الكويت

وقالت سفارة المملكة في الكويت منذ قليل في بيان لها، أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص قيادة المملكة الرشيدة والحكيمة على خدمة كافة المواطنين ورعايتهم والوقوف بجانبهم في أي مكان بالعالم.

وتمت عملية نقل المواطنين السعوديين الثلاثة بالتنسيق مع دولة الكويت، وذلك لسرعة التعامل مع وضعهم الصحي الطارئ والحرج، وأعلنت سفارة المملكة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين الثلاثة مؤكدةً على التزامها بتقديم كل أشكال الدعم لهم.