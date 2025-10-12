أخبار السعودية

عاجل.. السعودية تعزي وتواسي قطر في وفاة 3 من دبلومسيها اليوم في مصر وإصابة آخرين

قامت المملكة العربية السعودية قبل قليل بتقديم خالص تعازيها ومواساتها لقطر حكومة وشعباً، بعد وفاة ثلاثة من الديوان الأميري القطري في شرم الشيخ بمصر اليوم، وذلك بعد تعرضهم لحادث أليم، وأعلنت السعودية عن تضامنها مع أسر المتوفين الثلاثة، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

عاجل.. السعودية تعزي وتواسي قطر في وفاة 3 من دبلومسيها اليوم في مصر وإصابة آخرين

عزاء من المملكة لقطر حكومة وشعباً

وكانت سفارة قطر في مصر، أعلنت صباح اليوم وفاة كل من سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر، وإصابة كل من عبد الله عيسى الكواري، ومحمد عبد العزيز البوعينين، وذلك في حادث سير بمصر أثناء توجههم إلى شرم الشيخ.

وجاء نص بيان وزارة الخارجية السعودية في عزاء قطر اليوم وفق ما يلي:

تعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري في حادث مروري تعرّضوا له على الطريق المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال أدائهم مهام عملهم، وأكدت الوزارة عن تضامن المملكة مع أسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.

