عاجل.. السعودية تعزي دولة باكستان في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنود باكستانيين
تقدمت المملكة العربية السعودية الآن بخالص تعازيها في ضحايا الهجوم لإرهابي الذي استهداف جنود باكستانيين غرب البلاد، وتسبب في وفاة ما يزيد عن 12 جندي وإصابة آخرين، وتمنت المملكة الشفاء العاجل لمصابين، والرحمة والمغفرة للمتوفين، والصبر والسلوان لذويهم.
بيان الخارجية السعودية بشأن الهجوم الإهابي بباكستان
ووفق البيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية الآن، فإن المملكة أدانت الهجوم الغادر الذي وقع اليوم السبت في باكستان، وأكدت على تضامنها الكامل مع باكستان حكومة وشعباً، مؤكدة على رفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب
وجاء نص البيان الصادر من خارجية المملكة العربية السعودية اليوم وفق ما يلي.
تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودًا باكستانيين شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن وفاة عددٍ من الأشخاص، وتجدد الوزارة في بيانها موقف المملكة الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية.
وتتقدم المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، سائلةً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.