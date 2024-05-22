عاجل.. السعودية تصنع التاريخ في جوائز آيسف 2024

نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيق إنجازًا عالميًا جديدًا في جوائز آيسف لهذا العام 2024، مما يجعلها تستمر في تحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية المنتظرة 2030.

وحلت بلاد الحرمين الشريفين في المركز الثاني عالميًا في جوائز آيسف 2024، خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

ترتيب جوائز آيسف 2024

في إنجاز عالمي، ومن بين مجموعة دول العشرين..#السعودية في المركز الثاني عالميًا في جوائز آيسف 2024: -أمريكا أكثر من 200 جائزة كبرى. -السعودية 18 جائزة كبرى. -الصين 15 جائزة كبرى. -كندا 7 جوائز كبرى. -استراليا 5 جوائز كبرى. -الهند 4 جوائز كبرى. – ألمانيا 3 جوائز كبرى.… pic.twitter.com/AMvKCc6JCv — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 21, 2024

-أمريكا أكثر من 200 جائزة كبرى.

-السعودية 18 جائزة كبرى.

-الصين 15 جائزة كبرى.

-كندا 7 جوائز كبرى.

-استراليا 5 جوائز كبرى.

-الهند 4 جوائز كبرى.

– ألمانيا 3 جوائز كبرى.

-اليابان 3 جوائز كبرى.

-تركيا 2 جائزة كبرى.

-البرازيل 1 جائزة كبرى.

في سياق متصل، تستمر النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، حيث تتقدم بقوة في سباق الوصول لرؤيتها المستقبلية المنتظرة 2030.

جاءت الإنجازات التي تحققها المملكة العربية السعودية بسبب القيادة الرشيدة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعدما حرصا الثنائي على ضرورة وضع بلادهما في مكانة كبيرة وسط دول العالم المتقدم.