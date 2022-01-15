عاجل| السعودية تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا اليوم السبت 15 يناير عقب أعلى حصيلة يومية

إسلام عوض

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت 15 يناير انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك مقارنةً بأعداد إصابات أمس الجمعة والتي بلغت نحو 5628 حالة، والتي كانت أعلى حصيلة يومية منذ ظهور فيروس كورونا بالمملكة ومنذ بداية الأزمة.

عاجل| السعودية تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا اليوم السبت 15 يناير عقب أعلى حصيلة يومية

تقرير إصابات كورونا بالسعودية اليوم

وجاء تقرير وزارة الصحة السعودية اليوم السبت 15 يناير 2022 وفق الأعداد التالي.

  • أعداد الإصابات الجديدة اليوم وخلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 5281 حالة جديدة.
  • إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس حتى اليوم 509653 حالة.
  • أعداد الوفيات اليوم السبت “حالتين”.
  • إجمالي أعداد الوفيات حتى الآن 8905 حالة.
  • إجمالي الحالات الحرجة 310 حالة.
  • حالات التعافي اليوم 2996 حالة.
  • مجمل الحالات المتعافية من كوفيد 19 حتى الآن 561542 حالة.
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عاجل| السعودية تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا اليوم السبت 15 يناير عقب أعلى حصيلة يومية 1 15/1/2022 - 1:07 م

ويذكر أن أعداد الإصابات ارتفعت بشكل كبير في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الأخيرين، ومع ظهور المتحور الجديد أوميكرون، والذي تعاني منه دول أوروبا الآن، حيث أن أعداد الإصابات اليومية في إيطاليا وفرنسا تتخطى ال100 ألف حالة يومية.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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