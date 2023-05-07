المملكة العربية السعودية تزفّ بشرى سارة لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي وإتاحة خدمة جديدة لهم

أعلنت المملكة العربية السعودية قبل قليل عن إتاحتها لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي من المقيمين والزوار حاملي التأشيرات التسجيل عبر منصة أبشر، وذلك بهدف تسهيل وتيسيير الإجراءات عليهم.

التسجيل عبر أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي

وأضافت المملكة أنه للتسجيل عبر أبشر يستلزم ذلك الدخول بشكل مبدئي على بوابة وزارة الداخلية السعودية، ثم القيام بملء جميع البيانات المطلوبة، وبعد انتهاء عملية ملء البيانات يتم تأكيد عملية التسجيل، وفي النهاية يتم تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للتفعيل بأبشر ومن خلال البنوك السعودية.

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وسوف يستفيد من هذه الخدمة جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي، والتابعين للمقيمين الذي لديهم بصمة على النظام وكذلك حاملي تأشيرات الزيارة.

كما يمكن لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي التسجيل بأبشر عبر رقم الحدود، وبرقم الهوية للتابعين المقيمين.