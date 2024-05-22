عاجل.. السعودية تدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعت المملكة العربية السعودية كافة دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل خلال الفترة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت ثلاثة دول أوروبية كبيرة وهم: إسبانيا والنرويج وإيرلندا، قد اعترفوا بالدولة الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، مما جعل هناك حالة من الغضب الصهيوني العارم.

وأكدت وزارة الخارجية النرويجية، أن بلادها ستقوم بإعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زار بلادها، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

السعودية تدعم قرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا وتدعو بقية دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

#تمرة💢|| قبل قليل🚨: وزارة الخارجية … المملكة العربية السعودية🇸🇦ترحب بالقرار الذي اتخذته كلاً من دول النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين -📌: السعودية تدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار الذي من شأنه المساهمة في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما… pic.twitter.com/incT6aatf2 — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) May 22, 2024

قامت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بإصدار بيانًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لدعم قرار الثلاث دول الأوروبية فيما يخص الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث جاء كالتالي: “المملكة العربية السعودية ترحب بالقرار الذي اتخذته كلاً من دول النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين”.

وتابعت: “السعودية تدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار الذي من شأنه المساهمة في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني”.