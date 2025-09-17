عاجل.. السعودية تحذر من النهج الإسرائيلي الإجرامي في غزة وبيان شديد اللهجة من خارجية المملكة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً قبل قليل أعربت فيه عن إدانتها للتوغل لإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وذلك تزامناً مع تقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذه إجراءات رادعة ضد إسرائيل لوقف إجرامها في حق الأبرياء.

بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التوغل الإسرائيلي في غزة

وحذرت المملكة العربية السعودية من خطورة النهج الدموي التي تسلكه إسرائيل في قطاع غزة، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ قرارات فورية لوقف آلة القتل والتجويع ضد شعب فلسطين.

اقرأ معنا:

وجاء نص البيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية وفق ما يلي.