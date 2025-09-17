عاجل.. السعودية تحذر من النهج الإسرائيلي الإجرامي في غزة وبيان شديد اللهجة من خارجية المملكة
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً قبل قليل أعربت فيه عن إدانتها للتوغل لإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وذلك تزامناً مع تقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذه إجراءات رادعة ضد إسرائيل لوقف إجرامها في حق الأبرياء.
بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التوغل الإسرائيلي في غزة
وحذرت المملكة العربية السعودية من خطورة النهج الدموي التي تسلكه إسرائيل في قطاع غزة، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ قرارات فورية لوقف آلة القتل والتجويع ضد شعب فلسطين.
وجاء نص البيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية وفق ما يلي.
تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعلية تضع حدًا لهذا النهج الإجرامي القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتحذر المملكة من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة وسكانها، مطالبةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باتخاذ قرارات فورية لوقف آلة القتل والتجويع والتهجير الإسرائيلية ضد شعب فلسطين الشقيق، وتطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة على سلطات الاحتلال بكل حزم؛ بما يحافظ على الأرواح البريئة في قطاع غزة ويضمن الوقف الفوري لكل أشكال الإبادة الجماعية والتهجير القسري.