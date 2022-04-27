الداخلية السعودية تحذر القادمين للعمرة من غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يتم ضبطه بدون هذا الإجراء

حذرت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الداخلية من مخالفة توجب الغرامة، التي تصل إلى 10 آلاف ريال، وذلك حال القدوم لأداء العمرة من المواطنين أو المقيمين أو غيرهم دون الحصول على إذن مسبق، أو دون تصريح، وأكدت الجهات المسؤولة على قيامها بالتحقق من وجود التصريح من خلال تطبيق توكلنا أو تطبيق اعتمرنا.

غرامة 10000 للقادمين للعمرة دون تصريح

كما سيتم التأكد من التصريح ومطابقته بالهوية الوطنية أو الجواز أو بالإقامة أو برقم الحدود، كما سيتم مطابقة الموعد المحدد في التصريح بما هو موجود في تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

وكانت الجهات المسؤولة عن خدمة زوار بيت الله الحرام ممثلةً في وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة حجز استخراج تصاريح العمرة عبر تطبيقي اعتمرنا و توكلنا.

وفي سياق آخر فقد أشار متحدث وزارة الحج والعمرة في تصريحات صحفية له، على أن المرأة الآن لها الحق في إصدار تأشيرة العمرة دون قيد أو شرط، حيث كان يشترط على المرأة للحصول على تأشيرة العمرة أن يكون معها محرم أو عصبة من النساء، لكن الآن تم إلغاء هذه القيود.

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