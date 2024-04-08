أخبار السعودية

عاجل.. السعودية تتقدم بملف رسمي لاستضافة كأس العالم 2034

أحمد علي

شهدت اللحظات القليلة الماضية تقديم المملكة العربية السعودية ملفًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للحصول على شرف تنظيم بطولة كأس العالم نسخة 2034.
ويرى القيادات بالمملكة العربية السعودية أن بلاد الحرمين الشريفين لديها القدرة على استضافة مونديال العالم 2034، خاصة بعد البنية التحتية التي استطاعت البلاد الوصول لها خلال السنوات الماضية.

وتمتلك المملكة العربية ملاعب وفنادق على أعلى مستوى من الكفاءة، بالإضافة إلى تطور مستوى اللعبة في المملكة خلال السنوات الماضية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر التقدم بملف رسمي للترشح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، خلال كونغرس الفيفا يوليو المقبل.
وأوضحت أن الملف السعودي الرسمي سيتضمن المدن والملاعب المختارة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 والتي تبلغ 104 مباريات.

 

وكانت القيادات بالمملكة العربية السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، قد أبدوا غضبهم من فشل الحصول على استضافة مونديال العالم نسخة 2030، بعدما نجح الثلاثي المغرب وإسبانيا والبرتغال في الحصول على شرف تنظيم هذه النسخة.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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