عاجل.. السعودية تتقدم بملف رسمي لاستضافة كأس العالم 2034

شهدت اللحظات القليلة الماضية تقديم المملكة العربية السعودية ملفًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للحصول على شرف تنظيم بطولة كأس العالم نسخة 2034.

ويرى القيادات بالمملكة العربية السعودية أن بلاد الحرمين الشريفين لديها القدرة على استضافة مونديال العالم 2034، خاصة بعد البنية التحتية التي استطاعت البلاد الوصول لها خلال السنوات الماضية.

وتمتلك المملكة العربية ملاعب وفنادق على أعلى مستوى من الكفاءة، بالإضافة إلى تطور مستوى اللعبة في المملكة خلال السنوات الماضية.

عاجل:#السعودية ستقدم الملف الرسمي للترشح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، خلال كونغرس الفيفا يوليو المقبل. – pic.twitter.com/J9JtvydeLF — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 7, 2024

وكشفت تقارير صحفية سعودية الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر التقدم بملف رسمي للترشح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، خلال كونغرس الفيفا يوليو المقبل.

وأوضحت أن الملف السعودي الرسمي سيتضمن المدن والملاعب المختارة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 والتي تبلغ 104 مباريات.

يتضمن الملف السعودي الرسمي المدن والملاعب المختارة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 والتي تبلغ 104 مباريات. https://t.co/0yL34h0v47 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 7, 2024

وكانت القيادات بالمملكة العربية السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، قد أبدوا غضبهم من فشل الحصول على استضافة مونديال العالم نسخة 2030، بعدما نجح الثلاثي المغرب وإسبانيا والبرتغال في الحصول على شرف تنظيم هذه النسخة.