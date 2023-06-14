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عاجل| الديوان الملكي يعلن وفـاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز

محمد صفوت

أعلن الديوان الملكي اليوم (الأربعاء) وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وأوضح الديوان الملكي أن صلاة الجنازة ستُقام يوم غد (الخميس)، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في جدة، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

الديوان الملكي يعلن وفـاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز

نقل الحساب الرسمي لأخبار آل سعود عن وفاة الأميرة هناء؛ حيث كتب في تغريدة على تويتر ما يلي:

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وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة #جدة.

وفـاة الأميرة هناء بنت عبدالله

الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود هي ابنة الأمير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود وحفيدة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى حكم المملكة في 25 مارس 1975م.

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محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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تعليق 1
  1. معتز يقول

    ربنا يرحمها إنا لله وإنا إليه راجعون

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