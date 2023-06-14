عاجل| الديوان الملكي يعلن وفـاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي اليوم (الأربعاء) وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وأوضح الديوان الملكي أن صلاة الجنازة ستُقام يوم غد (الخميس)، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في جدة، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

نقل الحساب الرسمي لأخبار آل سعود عن وفاة الأميرة هناء؛ حيث كتب في تغريدة على تويتر ما يلي:

وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة #جدة.

الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود هي ابنة الأمير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود وحفيدة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى حكم المملكة في 25 مارس 1975م.