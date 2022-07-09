عاجل| الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل عن وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وأعلنت وسائل اعلام رسمية داخل المملكة العربية السعودية اليوم الموافق السبت 9 يوليو 2022_ 10 ذو الحجة 1443 هجرية وفاة سمو الأمير تركي آل سعود، وسيتم أداء صلاة الجنازة على جثمانه غداً الاحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العصر من مسجد الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وكذلك أعلنت “واس الأخبار الملكية” وهو حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر متخصص في متابعة الشأن الملكي السعودي عن خبر وفاة الأمير فيصل في تغريدة جاء فيها:

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/bzhD8hXVBR#واس pic.twitter.com/WOH5AveymB — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 9, 2022

وجاء البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي كما نقلته نصا وكالة الأنباء السعودية كما يلي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

// انتهى //

يشار إلى أن الأمير تركي مبتعد عن العمل السياسي منذ فترة طويلة، وهو من مواليد عام 1953، وكان مقيما بين تونس وسويسرا، ولا يوجد مصدر رسمي يحتوي على معلومات أكثر من هذه، وله من البنات ثلاثة، ومن البنين اثنان.