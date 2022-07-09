عاجل| الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل عن وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وأعلنت وسائل اعلام رسمية داخل المملكة العربية السعودية اليوم الموافق السبت 9 يوليو 2022_ 10 ذو الحجة 1443 هجرية وفاة سمو الأمير تركي آل سعود، وسيتم أداء صلاة الجنازة على جثمانه غداً الاحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العصر من مسجد الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
وكذلك أعلنت “واس الأخبار الملكية” وهو حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر متخصص في متابعة الشأن الملكي السعودي عن خبر وفاة الأمير فيصل في تغريدة جاء فيها:
#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/bzhD8hXVBR#واس pic.twitter.com/WOH5AveymB
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 9, 2022
وجاء البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي كما نقلته نصا وكالة الأنباء السعودية كما يلي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
يشار إلى أن الأمير تركي مبتعد عن العمل السياسي منذ فترة طويلة، وهو من مواليد عام 1953، وكان مقيما بين تونس وسويسرا، ولا يوجد مصدر رسمي يحتوي على معلومات أكثر من هذه، وله من البنات ثلاثة، ومن البنين اثنان.
إنا لله وإنا إليه رآجعون
لاحول ولاقوة إلابالله
اللهم
ارحمه رحمة الابرار واغفرله ووالدينا واسكنهم جميع فسيح جناتك جنة الفردوس والمسلمين🤲🌻🍂🍂🌻
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر للاامير تركى بن عبد العزيز واجعل قبره روصة من رياض الجنه وارزق اهله وذريته الصبر والسلوان واتقدم بخالص العزاء والموساه للملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الامين محمد بن سلمان ولكل الاسره المالكه بخاص العزاء والموساه انا لله وانا اليه راجعون مريم بخش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الله يتقبله في واسع فضله وعظم الله اجركم واحسن الله عزاكم وغفر الله لميتكم
اي الأمرءوالأميرة انا احد المعسورين وعلي دين وعاجز عن التسديد معسور الله يتجوز عنكم وعن ميتكم أسألكم في وجه الله أن تقضو الدين عني والله يرزقكم من واسع فضله رقمي ٠٥٠٧٩٧٧١٣٧