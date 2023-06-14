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عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود قبل دقائق معدودة.. وموعد الجنازة

سحر محمد الديب

أعلن الديوان الملكي السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التي وفتها المنية قبل دقائق معدودة، مما دفع الكثير للبحث عن موعد الجنازة، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور بأذهانكم، تابعوا معنا.

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود قبل دقائق معدودة

وفاة الأميرة هناء آل سعود

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استقبلت المملكة العربية السعودية خبر الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تسود حالة من الحزن بمناطق كثيرة بالمملكة، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة.

- صورة 1 - الديوان الملكي | عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود قبل ساعات معدودة | وفاة الأميرة هناء آل سعود

- صورة 2 - الديوان الملكي | عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود قبل ساعات معدودة | وفاة الأميرة هناء آل سعود

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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