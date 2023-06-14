عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود قبل دقائق معدودة.. وموعد الجنازة

أعلن الديوان الملكي السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التي وفتها المنية قبل دقائق معدودة، مما دفع الكثير للبحث عن موعد الجنازة، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور بأذهانكم، تابعوا معنا.

وفاة الأميرة هناء آل سعود

استقبلت المملكة العربية السعودية خبر الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تسود حالة من الحزن بمناطق كثيرة بالمملكة، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة.