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عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود قبل ساعات معدودة

سحر محمد الديب

أعلن الديوان الملكي السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت عن خبر وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، التي وفتها المنية قبل ساعات قليلة، مما دفع الكثير للبحث عن موعد الجنازة، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور بأذهانكم، تابعوا معنا.

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود قبل ساعات معدودة

وفاة والدة الأمير منصور:

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بيان من الديوان الملكي السعودي قبل قليل بوفاة والدة الأمير منصور آل سعود

“الديوان الملكي” وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

استقبلت المملكة العربية السعودية مساء أمس السبت خبر وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تسود حالة من الحزن بمناطق كثيرة بالمملكة، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وسيصلى عليها – إن شاء الله يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود قبل ساعات معدودة
عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود قبل ساعات معدودة
سحر محمد الديب

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.

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