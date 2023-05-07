عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود قبل ساعات معدودة

أعلن الديوان الملكي السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت عن خبر وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، التي وفتها المنية قبل ساعات قليلة، مما دفع الكثير للبحث عن موعد الجنازة، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور بأذهانكم، تابعوا معنا.

وفاة والدة الأمير منصور:

استقبلت المملكة العربية السعودية مساء أمس السبت خبر وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تسود حالة من الحزن بمناطق كثيرة بالمملكة، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وسيصلى عليها – إن شاء الله يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.