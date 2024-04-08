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عاجل| الديوان الملكي السعودي يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك وبيان المحكمة العليا السعودية

إسلام أحمد

أعلنت المحكمة العليا السعودية منذ قليل عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وكانت المحكمة العليا أول أمس دعت في بيان لها جموع المسلمين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم الإثنين لتحديد أول أيام عيد الفطر.

هذا وقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية منذ قليل عن قرار المحكمة العليا ونتيجة تحريها لرؤية هلال شهر شوال، وقد تأكد عدم رؤية هلال شوال اليوم الإثنين، وعليه فإن يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية، كما أعلنت العديد من الدول العربية كقطر والإمارات والكويت، أن الأربعاء أول أيام العيد.

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هذا وقد أكد مركز الفلك الدولي في وقت سابق، أن رؤية هلال شهر شوال مستحيلة اليوم الإثنين، وذلك نتيجة غروب القمر قبل الشمس، وعليه فإن عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً وأن الأربعاء 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر في أغلب الدول العربية، وبهذا تتوافق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية، وكل عام وجميع المسلمين في شتى أنحاء الأرض بخير.


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عن الكاتب:
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إسلام أحمد

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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