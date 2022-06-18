عاجل| الديوان الملكي السعودي يصدر بياناً بوفاة الأمير الشاب سعود بن محمد آل سعود و8 معلومات عن الراحل
أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل عن وفاة أحد الأمراء وهو صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وقام الديوان الملكي ولفيف كبير من المواطنين والأمراء بنعي الراحل سائلين الله له الرخمة والمغفرة، وذكرت بعض المواقع المحلية أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.
بيان الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير سعود
وأشار البيان الذي صدر منذ قليل إلى أن صلاة الجنازة سوف تؤدى على الراحل بعد عصر اليوم، في مكة المكرمة والمسجد الحرام، حيث سيصلي عليه آلاف المسلمين من شتى بقاع الأرض، كما اختتم البيان بالدعاء للأمير الراحل، بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
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وفيما يلي ننشر بعض المعلومات عن الأمير الراحل سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود.
معلومات عن الراحل الأمير سعود بن محمد آل سعود
- الأمير الراحل سعود آل سعود كان في فترة شبابة، وذكرت بعض المواقع المحلية أنه كان في الثلاثينات من عمره.
- ولد الأمير الراحل في الرياض.
- أحد المغردين قال أن الراحل درس بمدرسة الثغر الكائنة بطريق مكة.
- والدة الأمير الراحل هي الأميرة مشاعل الفيصل.
- الأمير سعود هو أحد أحفاد الملك فيصل بن عبد العزيز.
- كان الراحل أحد أعضاء الشرف في النادي الأهلي في أوئل عام 2000.
- كان مشرف الألعاب بالنادي الأهلي في عهد جده.
- كان الأمير سعود معروفاً بكتابته للشعر.
رحمه الله واسكنه فسيح جناته