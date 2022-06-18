عاجل| الديوان الملكي السعودي يصدر بياناً بوفاة الأمير الشاب سعود بن محمد آل سعود و8 معلومات عن الراحل

أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل عن وفاة أحد الأمراء وهو صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وقام الديوان الملكي ولفيف كبير من المواطنين والأمراء بنعي الراحل سائلين الله له الرخمة والمغفرة، وذكرت بعض المواقع المحلية أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

بيان الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير سعود

وأشار البيان الذي صدر منذ قليل إلى أن صلاة الجنازة سوف تؤدى على الراحل بعد عصر اليوم، في مكة المكرمة والمسجد الحرام، حيث سيصلي عليه آلاف المسلمين من شتى بقاع الأرض، كما اختتم البيان بالدعاء للأمير الراحل، بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



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معلومات عن الراحل الأمير سعود بن محمد آل سعود