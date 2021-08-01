عاجل| الدفاع المدني السعودي يوجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين فماذا سيحدث من الإثنين وحتى الخميس المقبل

حذرت هيئة الدفاع المدني السعودي جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وطالبتهم بتوخي الحذروأخذ الحيطة واتخاذ جميع التدابير اللازمة، وأكد الدفاع المدني وفق ما ورد إليه من مركز الأرصاد الوطني أن هناك العديد من المناطق داخل المملكة ستشهد أمطاراً رعدية وغزيرة ومتوسطة.

الدفاع المدني السعودي يوجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية أن هناك أمطار متواصلة بدايةً من اليوم وحتى الخميس المقبل على كل من مكة المكرمة والباحة ونجران وعسير ومنطقة جازان، وسوف تصاحب هذه الأمطار رياح سريعة سوف تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار الدفاع المدني السعودي إلى وجود مناطق أخرى ستتأثر بحالة الطقس هذه غداً الإثنين الموافق 2 أغسطس وحتى الخميس، حيث ستتأثر المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك وحائل بالأمطار التي ستكون متوسطة.

كما أهاب الدفاع بجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وفي المناطق التي ستشهد أمطار وسيول، بتوخي الحذر والإبتعاد عن أماكن تجمعات السيول، وضرورة الإلتزام بتوجيهات الدفاع المدني التي تعلنها تباعاً عبر مواقعها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.

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