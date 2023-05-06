عاجل| الخارجية السعودية تكشف تفاصيل البيان السعودي الأمريكي المشترك بشأن السودان وما سيتم اليوم

قامت وزارة الخارجية السعودية منذ قليل بالكشف عن تفاصيل البيان السعودي الأمريكي المشترك بشأن السودان، والحرب القائمة بين قوات الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

بيان الخارجية السعودية اليوم بشأن السودان

ووفق بيان خارجية المملكة العربية السعودية، فإنه وللمرة الأولى اليوم سيتم اجتماع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم السبت 6 مايو في جدة وبرعاية سعودية أمريكية للتوصل إلى اتفاق يضمن السلام الشامل في المنطقة ومصلحة الشعب السوداني.

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ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ببدء المحادثات اليوم بين ممثلين من طرفي النزاع السوداني، وحثت السعودية وأمريكا الطرفين على ضرورة وقف القتال في السودان وإنهاء الصراع بشكل عاجل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأماكن المتضررة من النزاع المسلح القائم في السودان.

وأشار بيان خارجية المملكة العربية السعودية إلى حث الرياض وواشنطن على استمرار الجهود الدولية لإجراء محادثات أوسع تشمل جميع الأحزاب السياسية في السودان.