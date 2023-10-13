عاجل| الخارجية السعودية تصدر بياناً حاسماً قبل قليل تحذر فيه من حدوث كارثة بغزة وتدين أفعال جيش الإحتلال الإسرائيلي

واصل جيش الإحتلال الإسرائيلي قصفه الهمجي على المدنيين العزل وهدم البيوت فوق رؤوس أصحابها وقتل الأطفال، ومنع الطعام والماء والكهرباء والدواء عن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، الأمر الذي جعل قطاع غزة أكبر سجن في العالم، ويُمنع عنه كل مقومات الحياة بمباركة أمريكية بريطانية فرنسية أوروبية عالمية.

عاجل| الخارجية السعودية تصدر بياناً حاسماً قبل قليل تحذر فيه من حدوث كارثة بغزة وتدين أفعال جيش الإحتلال الإسرائيلي

بيان الخارجية السعودية

بل إن دولة الإحتلال الإسرائيلي تمادت في عملياتها العسكرية بعد أخذ الضوء الأخضر من أمريكا التي تزعم أنها أم الديموقراطية، وبدأ جيش الإحتلال منذ ساعات في دعوات لتهجير أكثر من مليون غزاوي يسكنون في شمال القطاع.

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وبعد تلك الممارسات الإجرامية واللإنسانية والتي ترفضها كل الأديان السماوية والأعراف والقوانين الدولة، أصدرت خارجية المملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أدانت فيه الممارسات الإسرائيلية ورفضها لتهجير شعب من أرضة ومنع مقومات الحياة عنه، كما أدانت المملكة استمرار قصف المدنيين العزل واستهدافهم بالطائرات.

وحذرت الخارجية السعودية من وقوع كارثة إنسانية إذا استمرت تلك الأوضاع، مطالبة برفع الحصار عن الشعب الشقيق في غزة، وإجلاء المصابين وضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.