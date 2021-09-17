عاجل| الحوثي يستهدف السعودية بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي وبيان من التحالف

بواسطة إسلام عوض

ما زالت جماعة الحوثي الإرهابية والمدعومة إيرانياً تستهدف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وذلك استمراراً لنهجها منذ أن قامت السعودية بإنشاء ما عرف بالتحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن تحت قيادة السعودية.

عاجل| الحوثي يستهدف السعودية بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي وبيان من التحالف

الحوثي يستهدف السعودية بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي

عاجل| الحوثي يستهدف السعودية بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي وبيان من التحالف 1 17/9/2021 - 2:29 م

حيث قامت قيادة التحالف بالإعلان عن تمكنها من اعتراض أربع طائرات مسيرة ومفخخة، بالإضافة إلى صاروخ باليستي آخر، وتمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، حيث كانت تستهدف المدنيين الآمنين في جازان السعودية.

عاجل| الحوثي يستهدف السعودية بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي وبيان من التحالف 2 17/9/2021 - 2:29 م عاجل| الحوثي يستهدف السعودية بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي وبيان من التحالف 3 17/9/2021 - 2:29 م

ويأتي هذا العمل الإرهابي بعد ما يقرب من 10 أيام فقط من استهداف المناطق السعودية الحدودية بثلاث صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيرة ومفخخة، وذلك في الخامس من سبتمبر الجاري، ونتج عن هذا الفعل الإرهابي إصابة شخصان وتضرر عدد من المنازل السكنية للمواطنين.

اقرأ أيضاً:

كما أكدت قوات التحالف على أنه من حقها أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها من القصف العشوائي واستهداف الأعيان المدنية.

عاجل| الحوثي يستهدف السعودية بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي وبيان من التحالف 4 17/9/2021 - 2:29 م

قد يهمك:



Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

اترك تعليقا