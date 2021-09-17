عاجل| الحوثي يستهدف السعودية بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي وبيان من التحالف

ما زالت جماعة الحوثي الإرهابية والمدعومة إيرانياً تستهدف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وذلك استمراراً لنهجها منذ أن قامت السعودية بإنشاء ما عرف بالتحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن تحت قيادة السعودية.

الحوثي يستهدف السعودية بـ4 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي

حيث قامت قيادة التحالف بالإعلان عن تمكنها من اعتراض أربع طائرات مسيرة ومفخخة، بالإضافة إلى صاروخ باليستي آخر، وتمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، حيث كانت تستهدف المدنيين الآمنين في جازان السعودية.

ويأتي هذا العمل الإرهابي بعد ما يقرب من 10 أيام فقط من استهداف المناطق السعودية الحدودية بثلاث صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيرة ومفخخة، وذلك في الخامس من سبتمبر الجاري، ونتج عن هذا الفعل الإرهابي إصابة شخصان وتضرر عدد من المنازل السكنية للمواطنين.

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كما أكدت قوات التحالف على أنه من حقها أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها من القصف العشوائي واستهداف الأعيان المدنية.