أخبار السعودية

عاجل “الحرارة هتعدي 50 درجة”.. موجات جهنمية شديدة الحرارة خلال فصل الصيف والحصيني يحذر

سيد عطية

حذر عبد العزيز الحصيني عضو لجنة تسميات المناخية الباحث في شؤون الطقس من موجة حارة شديد الحرارة تصل مع درجات الحرارة لأرقام قياسية وربما تتعدى الـ50 درجة، وذلك وفق تصريحاته اليوم من خلال تدوينة له على حسابه الخاص بمنصة إكس.

عاجل "الحرارة هتعدي 50 درجة".. موجات جهنمية شديدة الحرارة خلال فصل الصيف والحصيني يحذر

موجة حارة والحرارة ستتعدى الـ50

وأضاف الحصيني أن فصل الصيف أرصادياً سيبدأ الأحد القادم، مشيراً إلى أنه في بعض الأوقات خلال فص الصيف ستتعرض المملكة العربية السعودية إلى موجات شديدة الحرارة، وستصل معها درجات الحرارة إلى 50 درجة، بل إنها ستتعدى ذلك.

اقرأ معنا أيضاً:

وأوضح الحصيني أن الأرشيف المناخي بالمملكة ودول الخليج يُظهر أن درجات الحرارة في العموم تتراوح ما بين 38 و47 درجة مئوية، ولكن بسبب الكتل الهوائية الحارة ترتفع معدلات الحرارة عن هذا المعدل وقد تصل لـ50 درجة أو أكثر..


قد يهمك:

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.