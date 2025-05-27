عاجل “الحرارة هتعدي 50 درجة”.. موجات جهنمية شديدة الحرارة خلال فصل الصيف والحصيني يحذر

حذر عبد العزيز الحصيني عضو لجنة تسميات المناخية الباحث في شؤون الطقس من موجة حارة شديد الحرارة تصل مع درجات الحرارة لأرقام قياسية وربما تتعدى الـ50 درجة، وذلك وفق تصريحاته اليوم من خلال تدوينة له على حسابه الخاص بمنصة إكس.

موجة حارة والحرارة ستتعدى الـ50

وأضاف الحصيني أن فصل الصيف أرصادياً سيبدأ الأحد القادم، مشيراً إلى أنه في بعض الأوقات خلال فص الصيف ستتعرض المملكة العربية السعودية إلى موجات شديدة الحرارة، وستصل معها درجات الحرارة إلى 50 درجة، بل إنها ستتعدى ذلك.

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وأوضح الحصيني أن الأرشيف المناخي بالمملكة ودول الخليج يُظهر أن درجات الحرارة في العموم تتراوح ما بين 38 و47 درجة مئوية، ولكن بسبب الكتل الهوائية الحارة ترتفع معدلات الحرارة عن هذا المعدل وقد تصل لـ50 درجة أو أكثر..