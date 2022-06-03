الحج والعمرة تعلن رسمياً 5 شروط للحج هذا العام من المواطنين والمقيمين و3 باقات لموسم هذا العام وبأسعار مختلفة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن شروط تسجيل الحج هذا العام بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، وجاءت اشتراطات التسجيل وفق ما يلي.

اشتراطات الحج لموسم هذا العام 1443 هـ

الشرط الأول: أن يكون المواطن أو المقيم بموجب إقامة نظامية.

الشرط الثاني: أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 سنة ميلادية.

الشرط الثالث: أن تكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

الشرط الرابع: أن يكون كامل التحصين.

الشرط الخامس: استيفاء جميع الشروط.

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ويمكن لحجاج الداخل التسجيل عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا من خلال هذا الرابط.، كما طرحت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات بأسعار مختلفة للحج هذا العام، وجاءت الباقات الثلاثة وفق ما يلي.

باقات الحج هذا العام

الباقة الأولى: سعرها للحاج الواحد 14737.83 ريال، وتسمى باقة الأبراج.

الباقة الثانية: سعرها 13043.99 ريال للحاج الواحد، وتسمى باقة المخيمات المطورة.

الباقة الثالثة: هي باقة المخيمات الغير مطورة، وسعرها للحاج الواحد 10238.57 ريال بخلاف الضريبة.