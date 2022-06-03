الحج والعمرة تعلن رسمياً 5 شروط للحج هذا العام من المواطنين والمقيمين و3 باقات لموسم هذا العام وبأسعار مختلفة
أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن شروط تسجيل الحج هذا العام بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، وجاءت اشتراطات التسجيل وفق ما يلي.
اشتراطات الحج لموسم هذا العام 1443 هـ
الشرط الأول: أن يكون المواطن أو المقيم بموجب إقامة نظامية.
الشرط الثاني: أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 سنة ميلادية.
الشرط الثالث: أن تكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج.
الشرط الرابع: أن يكون كامل التحصين.
الشرط الخامس: استيفاء جميع الشروط.
قد يهمك أيضاً:
- تكنو تطلق هاتفها الحديث Spark 9 Pro بإمكانيات رائعة لمنافسة هواتف الأندرويد بالأسواق العالمية
- Samsung تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Xcover6 Pro فائق المتانة للمهام الشاقة بمواصفات مذهلة
- Vivo تزيح الستار عن هاتفها المميز iQOO Neo6 SE المنافس الأقوى لهواتف الأندرويد الحديثة
ويمكن لحجاج الداخل التسجيل عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا من خلال هذا الرابط.، كما طرحت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات بأسعار مختلفة للحج هذا العام، وجاءت الباقات الثلاثة وفق ما يلي.
باقات الحج هذا العام
الباقة الأولى: سعرها للحاج الواحد 14737.83 ريال، وتسمى باقة الأبراج.
الباقة الثانية: سعرها 13043.99 ريال للحاج الواحد، وتسمى باقة المخيمات المطورة.
الباقة الثالثة: هي باقة المخيمات الغير مطورة، وسعرها للحاج الواحد 10238.57 ريال بخلاف الضريبة.