عاجل| الجوازات تكشف عن آلية جديدة طال انتظارها لإصدار وتجديد هوية مقيم

في إطار التحديثات المستمرة التي تجريها المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق باستخراج التأشيرات وتجديد صلاحيات الإقامات لمئات الآلاف من المقيمين المتواجدين على أراضيها، تم الكشف مؤخرًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، عن آلية جديدة لإصدار وتجديد هوية مقيم لأصحاب المنشآت، بالتزامن مع تحذيرها الجديد بشأن ضوابط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات مجددًا.

وعقوبات للمخالفين

وقالت الجوازات إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقر القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من كوفيد – 19 والتدابير الوقائية المقررة من قبل الأجهزة المعنية والصحية، لافتة إلى أن عقوبة الفرد 1000 ريال وتتضاعف العقوبة المتوقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال، مطالبة بعدم الاستهانة بتطبيق تلك الإجراءات حتى لا يساهم في تفاقم الأوضاع.

بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم pic.twitter.com/myjXJ0P6dn — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 21, 2022

وآلية إصدار الهويات الجديدة

ومن ناحية أخرى، أوضحت للمديرية العامة للجوازات، أنه أصبح الآن إمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي بدلاً من تجديدها في السابق بشكل نصف سنوي أو كل عام، مؤكدة أن إصدار وتجديد صاحب العمل لهوية المقيم يتم من خلال منصتي أبشر أعمال و مقيم التابعتين لوزارة الداخلية أون لاين، أو من خلال التطبيق الخاص بهما الذي يتم تحميله وتثبيته على الجوالات الذكية.

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كما أشارت الجوازات أن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الاقامات عبر المنصات الإلكترونية السابق ذكرها، على أن يتم التجديد وفق حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة، إما 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو من 12 شهرا وحتى 24 شهرًا، وهو ما يوفر الأموال التي كان يتم إنفاقها في السابق من قبل أصحاب المنشآت.