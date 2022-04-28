الجوازات تعلن كيفية وخطوات استخراج السفر السعودي الإلكتروني

نشرت الجوازات السعودية اليوم منشوراً عبر حسابها الرسمي بتويتر، شرحت فيه خطوات استخراج جواز السفر الإلكتروني، وقالت أن الجواز الجديد به العديد من المزايا، كما أن صفحة البيانات مصنوعة من البولي كاربونيت، ويتم طباعته بالصورة الأساسية، بجانب 3 صور أخرى فرعية غير قابلة للإزالة ومحفورة بالليزر.

خطوات استخراج جواز السفر السعودي الإلكتروني

ولاستخراج جواز السفر الإلكتروني السعودي يجب اتباع الخطوات التالية.

1- سداد الرسوم الكاملة للجواز عبر القنوات البنكية.

2- سداد رسوم توصيل الجواز الجديد.

3- الدخول على “سبل” موقع البريد السعودي.

4- سجل دخولك لحسابك.

5- اختر توصيل الوثائق الحكومية.

6- اختر جواز السفر الإلكتروني.

7- طلب جديد.

8- اختر وجهة وصول الوثيقة للمكان الذي تريده.

9- اختر الشخص الذي تريد وصول الجواز إليه.

10- قم بإتمام عملية الدفع.

11- اطبع نموذج رقم الشحنة أو قم بأخذ سكرين شوت لتقديمها لموظف الجوازات.

الأوراق المطلوبة

وأضافت الجوازات السعودية، أنه يجب أن يتم حجز موعد أولاً على أبشر، ثم ملء استمازة تجديد أو استخراج الجواز، ويجب أن تحضر بطاقة الهوية الوطنية، وصورتين، وفي حالة ماذا إذا كنت ترغب في تجديد الجواز فعليك بإحضار الجواز القديم.