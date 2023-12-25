عاجل| الجوازات تدعو للاستفادة من خدماتها الإلكترونية

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتوفرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر – أبشر أعمال) وبوابة مقيم.

تجديد الجواز السعودي

وأوضحت الجوازات أن الخدمات الإلكترونية متوفرة دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، مما يسهل على المستفيدين الحصول على الخدمات المطلوبة، مثل إصدار وتجديد الجواز السعودي، وإصدار وتجديد الإقامة، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتأشيرة الخروج النهائي.

كما توفر الجوازات خدمة “تواصل”، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

جودة الخدمات

وتسعى الجوازات إلى تعزيز مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين، وتحقيق التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسهل حياة أفراد المجتمع.