عاجل| الجوازات تحث على ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر قبل السفر

حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات سفرهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة، حيث يجب أن لا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.

مصلحة الجوازات بالسعودية -مصدر الصورة: منصة أبشر

منصة وزارة الداخلية الإلكترونية

ويمكن إصدار أو تجديد جواز السفر عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” قبل موعد السفر بوقت كافٍ، كما يجب التأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة السفر.

وأكدت الجوازات إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرةً إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة “أبشر وتوكلنا” لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج المملكة.

خدمات متنوعة

تقدم مصلحة الجوازات بالسعودية مجموعة من الخدمات للمواطنين والمقيمين، تشمل:

قدم مصلحة الجوازات خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. ويمكن تقديم طلب إصدار أو تجديد جواز السفر عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، أو من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

تقدم مصلحة الجوازات خدمة إصدار تأشيرات دخول المملكة للمواطنين والمقيمين من الدول الأخرى، ويمكن تقديم طلب إصدار تأشيرة دخول المملكة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، أو من خلال سفارات وقنصليات المملكة في الخارج.

تقدم مصلحة الجوازات خدمة تسجيل المواليد للمواطنين السعوديين، ويمكن تقديم طلب تسجيل مولود جديد عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، أو من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

تقدم مصلحة الجوازات خدمة إصدار وتجديد رخصة الإقامة للوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويمكن تقديم طلب إصدار أو تجديد رخصة الإقامة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، أو من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

تصاريح العمل للوافدين

وتقدم مصلحة الجوازات خدمة إصدار وتجديد تصاريح العمل للوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويمكن تقديم طلب إصدار أو تجديد تصريح عمل عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، أو من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

كما تقدم مصلحة الجوازات خدمة إصدار وتجديد بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، ويمكن تقديم طلب إصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، أو من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.