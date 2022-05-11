الجمارك السعودية تلغي الرسوم على المركبات القادمة من دول الخليج بشروط

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بيانًا هامًا قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، يتعلق بالسيارات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، بعد قراراها برفع الرسوم عليها وفقًا لحالة أساسية وبعض الشروط، في الوقت الذي واصلته فيه الرد على عدد من الاستفسارات والتساؤلات على المواطنين على الصفحة ذاتها.

الجمارك والسيارات المستوردة

وفيما يتعلق بالقرار الجديد، فتضمن عدم وجود رسوم جمركية على المركبات في حالة تم الدفع في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، في حالة إذا تم دفع رسوم جمركية على المركبة في إحدى الدول الواردة منها، وبالتالي يتم إعفائها من دفع تلك الرسوم عند استيرادها للمملكة، مع مراعاة تطبيق عدد من الشروط الأساسية المنفذة لتلك الحالة.

إذا تم دفع رسوم جمركية على المركبة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي فلا يتم دفعها مرة أخرى عند استيرادها للمملكة، وفق عدد من الاشتراطات.. تعرّف عليها.#زاتكا pic.twitter.com/MoXZYiPl3Z — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 10, 2022

شروط تطبيق القرار

كما شددت الجمارك على توافر 3 شروط أساسية من أجل تطبيق قرار عدم فرض رسوم جمركية على السيارات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تم دفع رسومها في المنفذ القادمة منه، وتتمثل في:

عدم مضى أكثر من 24 شهرًا على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول.

تقديم كافة المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.

موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول.

كما أشارت الهيئة في بيانها إلى أنه في حال تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية، مع مراعاة تطبيق الشروط والضوابط المنفذ للقرار الجديد.