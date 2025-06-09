عاجل.. التهاني تنهال على الملك سلمان وولي العهد من قادة الدول العربية والإسلامية وقادة وأمراء المملكة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التهاني والتبريكان من العديد من قادة الدول الإسلامية والعربية وكذلك أمراء ونواب مناطق المملكة العربية السعودية.

حيث هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الملك سلمان بنجاح موسم الحج هذا العام، وأرسل له برقية تهنئة بهذه المناسبة الكريمة متمنياً المزيد من الإزدهار والتقدم للمملكة العربية السعودية.

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كما أرسل سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وقيادة الإمارات ودولة الكويت والبحرين وغيرهم من الدول العربية التهاني لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالي 1446 هـ.