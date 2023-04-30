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التعليم تُعلن تعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس بعض المحافظات بعد تحذيرات الوطني للأرصاد

إسلام عوض

ما زالت الأحوال الجوية تشهد حالة من عدم الإستقرار في العديد من محافظات المملكة العربية السعودية، ولذلك قامت الإدارات التعليمية في بعض محافظات المملكة بالإعلان عن تعليق الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارسها، وذلك حفاظاً على الطلبة والطالبات.

التعليم تُعلن تعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس بعض المحافظات بعد تحذيرات الوطني للأرصاد

محافظات أعلنت تعليق الدراسة اليوم

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حيث أعلنت إدارة التعليم في محافظة محايل عسير عن تعليق الدراسة اليوم الأحد حضورياً في جميع مدارس المحافظة، وذلك بعد إطلاق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراته حول هطول أمطار غزيرة بمعظم المدن والمحافظات في المنطقة.

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كما أشارت الإدارة التعليمية في محايل عسير إلى أن الدراسة مستمرة عبر “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات وكذلك منسوبي المدارس.

وفي سياق متصل أعلنت أيضاً إدار التعليم في محافظة رجال ألمع عن تعليقها للدراسة اليوم الأحد 30 أبريل الجاري بجميع مدارسها، مع استمرار الدارسة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة والطالبات.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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