عاجل| التحالف العربي في اليمن: مليشيا الحوثي تحاول كسب التعاطف الدولي

نفى العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن يكون التحالف قد استهدف سجنا بمحافظة صعدة اليمنية، وأكد أن هناك 4 مواقع مدرجة في قائمة عدم الاستهداف العسكري لدى قوات التحالف، وذلك مثل سجون مدينة صعدة، والتي يتم استخدامها من قبل الحوثيين.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره التحالف العربي فجر اليوم الجمعة 28 يناير 2022، وأكد البيان أن الموقع الذي تم استهدافه هو “معسكر الأمن الخاص”، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعة استخدامه من قبل المليشيات الإرهابية.

تضليل للرأي العام الدولي

وأكد المالكي عبر البيان بأن ما تم نشره من قبل الحوثيين هو محاولة لتضليل الرأي العام الدولي عن النشاط الحقيقي للموقع، وأشار إلى أن أقرب سجن يقع على مسافة 1.8 كم عن الموقع محل الزعم والادعاء، ونوه إلى أن المليشيات المسلحة تتحمل مسؤولياتها الكاملة في حال استخدامها للمدنيين كدروع بشرية.

المليشيات تحاول كسب تعاطف منظمات أممية

وأردف العميد الركن، بأن قيادة التحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف، وأفضل الممارسات بآلية الاستهداف، وقواعد الاشتباك.

بين أيضا في ثنايا البيان بأنه يتم الدعوة الآن لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصليب الأحمر في اليمن لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع محل الإدعاء، وفي خلال الزيارة ستتم مناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لدي المليشيات.

كما أكد بأن مليشيا الحوثي تحاول بكل جهدها أن تكسب تعاطف المنظمات الأممية، والمنظمات غير الحكومية الدولية.