البنوك السعودية تصدر تحذيراً جديداً من عمليات الإحتيال المالي وخاصةً عملية الإصطياد المركب

أصدرت اليوم البنوك السعودية تحذيراً جديداً لمواطني المملكة العربية السعودية بشأن عمليات الإحتيال المالي، وذلك استمراراً للتوجيهات التي تصدرها بشكل مستمر لحماية المواطنين من الوقوع كضحايا لمثل هذه العمليات الإحتيالية، وحذرت البنوك مما يسمي بعملية الإصطياد المركب، وهي عملية احتيال يقع فيها الضحية مرتين متتاليتين في وقت واحد.

البنوك السعودية تحذر من الإصطياد المركب

وتتلخص عملية الإحتيال المركب في إيهام الضحية وخداعه واستدراجه عبر أي إعلان استثماري، وحينما يقع المواطن ضحية ويتم الإحتيال عليه، ويتبين له زيف مثل هذه الإعلانات، يحاول مرة ثانية أن يسترد أمواله فيتم خداعه للمرة الثانية عن طريق ما يسمى بالإستشارات القانونية لاسترداد الأموال.

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ويوجد العديد من الطرق التي يقوم بها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، ومن هنا نصحت البنوك السعودية بعدم الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالحسابات البنكية أو بالبطاقات المصرفية، كما أكد البنك المركزي السعودي أن مسؤولي البنوك لا يطلبون أي بيانات سرية من العملاء.

كما وجهت البنوك السعودية بضرورة حماية حساب أبشر، لأن حماية أبشر هو حماية للهوية، مضيفاً أن الرقم السري وإسم المستخدم ورقم التأكيد هي معلوات سرية يحظر مشاركتها مع الغير.